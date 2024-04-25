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25 апреля, 05:46

Власти Черкасской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Под Черкассами, предварительно, повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец.

"По предварительной информации, повреждён объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — сказал он.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из районов города остался без газа из-за повреждения магистрали. По его словам, газопровод "перебит".

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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