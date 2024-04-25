Власти Черкасской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Под Черкассами, предварительно, повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец.
"По предварительной информации, повреждён объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — сказал он.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из районов города остался без газа из-за повреждения магистрали. По его словам, газопровод "перебит".
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