"Мир с Россией": В Британии призвали прекратить финансировать режим Зеленского
Лидер британской партии Куртен призвал Запад к миру с Россией
Запад должен наладить отношения с Россией, заявил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Куртен. Он призвал прекратить финансировать режим Владимира Зеленского.
"Мир с Россией. Коллективный Запад должен прекратить финансирование режима Зеленского и остановить войну на Украине", — написал британский политик в социальной сети X.
Ранее в Белом доме признали, что ВС РФ вскоре могут добиться новых успехов на фронте. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, ВСУ всё ещё находятся под жёстким давлением со стороны РФ.
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