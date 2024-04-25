"Мир с Россией": В Британии призвали прекратить финансировать режим Зеленского

"Мир с Россией. Коллективный Запад должен прекратить финансирование режима Зеленского и остановить войну на Украине", — написал британский политик в социальной сети X.

Ранее в Белом доме признали, что ВС РФ вскоре могут добиться новых успехов на фронте. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, ВСУ всё ещё находятся под жёстким давлением со стороны РФ.