Китаянка позвонила бойфренду 100 раз, и её официально признали потерявшей голову от любви

18-летняя жительница Китая из провинции Сычуань буквально потеряла рассудок из-за любви. Девушке диагностировали пограничное расстройство личности после того, как она позвонила бойфренду более 100 раз подряд, а когда он не ответил, устроила погром. О необычном случае сообщает South China Morning Post.

Девушка по имени Сяоюй начала встречаться с мужчиной, но вскоре стала его навязчиво контролировать. Это проявлялось в постоянных звонках и попытках выяснить, где и с кем находится молодой человек. В результате Сяоюй так затерроризировала парня, что ему стало плохо.

Однажды она позвонила возлюбленному более 100 раз подряд, а когда он не взял трубку, начала крушить всё вокруг и разбрасывать вещи. Бойфренд не смог справиться с ней сам, а потому обратился в полицию. Служители порядка, прибывшие на место, застали девушку в неадекватном состоянии. Им пришлось доставить её в больницу.

Врачи обследовали буйную Сяоюй и обнаружили у неё пограничное расстройство личности. Такое заболевание часто возникает у людей, которые наблюдали за нездоровыми отношениями своих родителей.