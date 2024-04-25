Зеленский признал, что исход конфликта с Россией может устроить не всех
Исход конфликта Украины и России может устроить далеко не всех. Об этом заявил Владимир Зеленский.
"Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", — подчеркнул Зеленский в интервью Fox News.
А ранее Зеленский заявил, что Запад боится последствий вероятного, с его слов, поражения России в украинском конфликте. По словам главы киевского режима, США и их союзники всерьёз опасаются возвышения Китая при негативном для Москвы исходе противостояния.
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