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Регион
25 апреля, 08:51

Зеленский признал, что исход конфликта с Россией может устроить не всех

Исход конфликта Украины и России может устроить далеко не всех. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы", — подчеркнул Зеленский в интервью Fox News.

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А ранее Зеленский заявил, что Запад боится последствий вероятного, с его слов, поражения России в украинском конфликте. По словам главы киевского режима, США и их союзники всерьёз опасаются возвышения Китая при негативном для Москвы исходе противостояния.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дарья Нарыкова
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