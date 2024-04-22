Конфликту на Украине предрекли новую фазу из-за наступа ВСУ с новым "козырем" от ЕС

Украина уже ведёт подготовку к новому контрнаступлению, рассчитывая на новое оружие, которое страны ЕС планируют передать Киеву в очередном пакете помощи. Об этом рассказал эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

"Вопрос эскалации конфликта уже решён. Сейчас идёт последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал. Поэтому нас ждёт в этом году серьёзное обострение на фронтах. Появится большое количество современного оружия, которое будет применяться против нашей территории, и никто этому противостоять на Западе не будет. Наоборот, будут помогать испытывать и планировать эти операции", — высказался он в беседе с Ura.ru.

Кроме того, по словам Ионова, американские и европейские военные советники стоят за всеми атаками по российской территории, так как их координируют из штабов НАТО, расположенных в Румынии и Польше. Это касается как любых ударов с применением воздушных или водных беспилотников, так и атак из РСЗО по Белгородчине и другим регионам, планировать которые помогают специалисты из Штатов и Европы, ведь ВСУ не смогли бы запускать ракеты ATACMS и SCALP без их участия. Роль западных консультантов, вероятнее всего, заключается в том, чтобы предоставить координаты цели и нажать клавишу пуска.