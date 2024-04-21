"Ахиллесова пята": В Германии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
N-TV: ВСУ не могут справиться с российскими планирующими бомбами
У украинской армии нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.
"Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны", — говорится в сообщении телеканала.
По словам немецких военных экспертов, российские истребители сбрасывают планирующие бомбы за пределами зоны действия средств противовоздушной обороны, из-за чего боеприпас попросту невозможно сбить. Спасением для ВСУ в этой ситуации стало бы увеличение числа американских ЗРК Patriot, которые удерживали бы самолёты ВС РФ на некотором расстоянии.
Также телеканал отмечает, что сейчас украинская сторона испытывает дефицит личного состава. Так, во многих бригадах осталась лишь половина бойцов. Как полагают некоторые эксперты, ВСУ будут дальше терпеть поражение, из-за чего в итоге вынужденно отступят к Днепру.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников делать выбор в пользу оказания военной помощи Украине вместо того, чтобы заботиться о собственном вооружении. Он намекнул, что в Европе есть более ста систем ПВО Patriot, поэтому можно не жадничать и поделиться с Киевом. Вскоре после этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности выкупить Patriot для Незалежной.
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