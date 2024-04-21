"Ахиллесова пята": В Германии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

У украинской армии нет оружия, способного справиться с российскими планирующими бомбами. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

"Нехватка ресурсов для защиты от российских воздушных атак станет ахиллесовой пятой Украины в вопросе дальнейшей обороны страны", — говорится в сообщении телеканала.

По словам немецких военных экспертов, российские истребители сбрасывают планирующие бомбы за пределами зоны действия средств противовоздушной обороны, из-за чего боеприпас попросту невозможно сбить. Спасением для ВСУ в этой ситуации стало бы увеличение числа американских ЗРК Patriot, которые удерживали бы самолёты ВС РФ на некотором расстоянии.