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25 апреля, 10:36

Названа страна с самыми пьющими подростками

ВОЗ: Подростки в Англии пьют чаще других детей в Европе

Культура употребления алкоголя в Англии привела общество к тому, что местные дети больше любых других несовершеннолетних в Европе выпивают, сообщило издание The Times, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании уточняется, что каждый третий 11-летний британский ребёнок (35% мальчиков и 34% девочек) и каждый второй 13-летний (50% мальчиков и 57% девочек) уже пробовали горячительные напитки.

"Это самый высокий уровень употребления алкоголя среди несовершеннолетних из 44 стран, изученных ВОЗ, согласно отчету по данным 280 тысяч детей",  отметили в ВОЗ.

Исследователи обратили внимание, что социальный статус семей, в которых дети приобщаются к пагубным привычкам, выше среднего, так как дети копируют поведение родителей, регулярно пьющих вино.

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Кстати, для молодых организмов опасна и такая привычка как вегетарианство. Как сообщал Life.ru, дети, которые прибегают к вегетарианству и веганству, рискуют замедлиться в развитии.

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Мирон Сидоров
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