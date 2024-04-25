Житель Волгограда кинул ботинок в жену, но проломил голову новорождённой дочке

В Волгограде мужчина случайно проломил ботинком голову новорождённой дочери. По данным SHOT, семейные разборки произошли ещё после Нового года, когда 27-летний слесарь подшипникового завода сильно поругался с супругой. В порыве ярости он схватил обувь и кинул её в сторону возлюбленной, но промахнулся и попал в малышку.

Двухмесячную девочку привезли в больницу с переломом черепа и ушибом головного мозга. Накануне следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Мужчине грозит арест сроком до полугода, его отпустили под подписку о невыезде. К слову, ранее слесарь уже был судим за умышленное причинение лёгкого вреда.