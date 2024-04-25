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25 апреля, 10:48

"Откровенное враньё": МИД РФ опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом

МИД РФ опроверг данные о подготовке запрета на консульские услуги за границей

Информация о подготовке запрета на оказание услуг в консульских учреждениях России за границей является откровенной ложью. Об этом сообщили в пресс-службе консульского департамента МИД РФ.

"В рубрике "отчаянные фейки" вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал. Откровенное враньё и ложь", — указано в сообщении.

В департаменте добавили, что информация о том, что в 2024 году якобы планируется приостановить оказание в российских загранучреждениях ряда консульских услуг, не соответствует действительности и носит провокационный характер. В пресс-службе ведомства пояснили, что дипломатические представительства РФ и консульские учреждения проводят политику информационной открытости и всегда заранее предупреждают своих граждан о планируемых изменениях.

А ранее Life.ru писал, что МИД Украины запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули Незалежную. Доступной остаётся только услуга по оформлению документов для возвращения на родину.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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