"Откровенное враньё": МИД РФ опроверг планы запретить выдачу и замену документов за рубежом

Информация о подготовке запрета на оказание услуг в консульских учреждениях России за границей является откровенной ложью. Об этом сообщили в пресс-службе консульского департамента МИД РФ.

"В рубрике "отчаянные фейки" вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал. Откровенное враньё и ложь", — указано в сообщении.

В департаменте добавили, что информация о том, что в 2024 году якобы планируется приостановить оказание в российских загранучреждениях ряда консульских услуг, не соответствует действительности и носит провокационный характер. В пресс-службе ведомства пояснили, что дипломатические представительства РФ и консульские учреждения проводят политику информационной открытости и всегда заранее предупреждают своих граждан о планируемых изменениях.