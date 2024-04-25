Профессор рассказал о работающем методе лечения сезонного поллиноза
Академик РАН Караулов: Сезонный поллиноз лечится методом АСИТ
Сезонный поллиноз лечится методом АСИТ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Весна — тяжёлый период для людей страдающих от аллергии на пыльцу — поллиноза. Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, руководитель лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, профессор Александр Караулов рассказал, как можно справиться с аллергией.
По словам собеседника RT, сезонный поллиноз поддаётся лечению, для этого разработан и применяется метод АСИТ — вакцинация специально подготовленным экстрактом аллергена. Лечение пациента проводится по специальной схеме и чаще всего занимает около трёх лет.
"При успешно проведённой терапии можно добиться стойкого купирования симптомов аллергии на протяжении очень длительного времени, для некоторых пациентов это пожизненная ремиссия", — пояснил доктор в беседе с RT.
В будущем новые вакцины для АСИТ, скорее всего, можно будет использовать для предотвращения проявления аллергии у пациентов, входящих в группы риска по наследственности. Они абсолютно безопасны и не вызывают побочных эффектов, поэтому подходят даже для профилактики, резюмировал врач.
Ранее биолог развеял главные мифы об аллергии, в которые большинство россиян верит до сих пор. Принято считать, что сезон наступает с конца апреля — начала мая, когда на деревьях уже появилась листва, но на самом деле первая волна опыления начинается ещё до того, как зацветёт большинство растений.