Профессор рассказал о работающем методе лечения сезонного поллиноза

Весна — тяжёлый период для людей страдающих от аллергии на пыльцу — поллиноза. Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, руководитель лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, профессор Александр Караулов рассказал, как можно справиться с аллергией.

По словам собеседника RT, сезонный поллиноз поддаётся лечению, для этого разработан и применяется метод АСИТ — вакцинация специально подготовленным экстрактом аллергена. Лечение пациента проводится по специальной схеме и чаще всего занимает около трёх лет.

"При успешно проведённой терапии можно добиться стойкого купирования симптомов аллергии на протяжении очень длительного времени, для некоторых пациентов это пожизненная ремиссия", — пояснил доктор в беседе с RT.

В будущем новые вакцины для АСИТ, скорее всего, можно будет использовать для предотвращения проявления аллергии у пациентов, входящих в группы риска по наследственности. Они абсолютно безопасны и не вызывают побочных эффектов, поэтому подходят даже для профилактики, резюмировал врач.