Герман Стерлигов публично отрёкся от сыновей и жены Алёны, а та молится за него

Известный эпатажный предприниматель Герман Стерлигов публично отрёкся от некоторых своих родственников, обвинив их в отступлении от веры. Он подтвердил слухи о разводе с супругой Алёной, назвав её "пущеницей" и "еретичкой". Также бизнесмен не забыл упомянуть сыновей Арсения, Пантелеимона и дочь Пелагею.

"Для прекращения кривотолков. Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагея — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишён наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишён наследства", — написал предприниматель в телеграм-канале.

В то же время Стерлигов не лишил статуса христианина и наследника сыновей Сергия и Михея. Именно им, по его словам, на данный момент принадлежит Слобода братьев Стерлиговых.

Сама же Алёна в беседе с "Газетой.ru" заявила, что по-прежнему замужем за Германом. По её словам, причиной разлада стало то, что она и трое детей вернулись в храм. По всей видимости, они начали придерживаться официального православия, хотя сам предприниматель ранее неоднократно высказывался против такого подхода к вере.

"Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман увлекающийся человек, как обычно, горе от ума... Герман очень ревностный к этой теме", — добавила Алёна.

По её словам, на данный момент Герман общается только с Сергием и Михеем. Именно с ними предприниматель восстановил Слободу, а остальные дети занимаются другими вещами. В частности, Арсений отправился в зону проведения спецоперации.