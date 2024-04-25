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25 апреля, 11:17

Российские средства ПВО за сутки сбили 200 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 200 украинских беспилотников. Такими данными поделились с журналистами в четверг, 25 апреля, в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что за весь период проведения спецоперации на Украине было уничтожено почти 600 самолётов, 270 вертолётов и более 23 тысяч БПЛА. Кроме того, украинская армия за этот срок лишилась более 500 ЗРК, около 16 тысяч танковых и прочих бронированных машин военного назначения, порядка 1300 РСЗО и свыше 9 тысяч полевых артиллерийских орудий, в том числе и миномётных систем.

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Напомним, что накануне украинские военные снова атаковали Курскую область. В результате удара ВСУ беспилотниками в ряде сёл оказалось нарушено электроснабжение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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