Российские средства ПВО за сутки сбили 200 украинских беспилотников

В военном ведомстве уточнили, что за весь период проведения спецоперации на Украине было уничтожено почти 600 самолётов, 270 вертолётов и более 23 тысяч БПЛА. Кроме того, украинская армия за этот срок лишилась более 500 ЗРК, около 16 тысяч танковых и прочих бронированных машин военного назначения, порядка 1300 РСЗО и свыше 9 тысяч полевых артиллерийских орудий, в том числе и миномётных систем.