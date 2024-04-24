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24 апреля, 18:28

Старовойт: Энергоснабжение нарушено в сёлах Курской области после атак БПЛА ВСУ

Украинские военные снова атаковали Курскую область. В результате удара ВСУ беспилотниками в ряде сёл оказалось нарушено электроснабжение, заявил глава региона Роман Старовойт.

В частности, сегодня под удар попали: село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района и деревня Елизаветовка Глушковского района.

"После обстрела хутора Отруба Глушковского района в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что никто из местных не пострадал.

Губернатор также добавил, что в Тёткине вражеский дрон был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы, а около деревни Куриловки Суджанского района — посажен и ликвидирован на месте.

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Киевский режим уже не впервые обстреливает российские регионы с помощью беспилотников. Так, накануне Курская область в очередной раз подверглась атаке ВСУ. Как сообщал губернатор Старовойт, средства РЭБ подавили несколько беспилотников в небе над регионом. А за ночь системы ПВО сбили восемь украинских дронов над четырьмя областями России.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Николь Вербер
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