Старовойт: Энергоснабжение нарушено в сёлах Курской области после атак БПЛА ВСУ

Украинские военные снова атаковали Курскую область. В результате удара ВСУ беспилотниками в ряде сёл оказалось нарушено электроснабжение, заявил глава региона Роман Старовойт.

В частности, сегодня под удар попали: село Обуховка Кореневского района, хутор Олешня Суджанского района и деревня Елизаветовка Глушковского района.

"После обстрела хутора Отруба Глушковского района в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи частично нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады приступят к его восстановлению, как только позволит обстановка", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что никто из местных не пострадал.

Губернатор также добавил, что в Тёткине вражеский дрон был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы, а около деревни Куриловки Суджанского района — посажен и ликвидирован на месте.