Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 11:25

До 500 бойцов потеряли ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Юг"

Российская группировка войск "Юг", действующая на Донецком и Артёмовском направлениях, отразила контратаку противника и улучшила положение по переднему краю. Такими данными поделились с журналистами в четверг, 25 апреля, в пресс-службе Минобороны РФ.

В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 500 военных и два склада боеприпасов, а ещё — 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin и две американские гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы "Нота", "Анклав" и "Буковель-AD".

"Отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.

ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг"
ВСУ потеряли до 610 военнослужащих в зоне ответственности группировки ВС РФ "Юг"

А ранее в Минобороны сообщали, что на подступах к Часову Яру десантники из Бурятии заняли принадлежащий Вооружённым силам Украины опорный пункт, а также взяли в плен четырёх украинских военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров