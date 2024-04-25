До 500 бойцов потеряли ВСУ в зоне ответственности российской группировки "Юг"

Российская группировка войск "Юг", действующая на Донецком и Артёмовском направлениях, отразила контратаку противника и улучшила положение по переднему краю. Такими данными поделились с журналистами в четверг, 25 апреля, в пресс-службе Минобороны РФ.

В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 500 военных и два склада боеприпасов, а ещё — 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin и две американские гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы "Нота", "Анклав" и "Буковель-AD".

"Отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики", — отметили в военном ведомстве.