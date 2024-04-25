ВСУ потеряли за сутки до 350 бойцов в зоне ответственности группировки "Центр"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки в зоне ответственности российской группировки войск "Центр" до 350 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 25 апреля.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Архангельское, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики (ДНР)", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что украинские войска также лишились трёх боевых бронированных машин и автомобиля. Вместе с тем военные ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Paladin и буксируемую гаубицу М102 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20.