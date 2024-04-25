Суд приговорил экс-замминистра культуры Ярилову к семи годам колонии 25 апреля, 11:45 Экс-заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в суде. Фото © Life.ru

Тверской суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о превышении полномочий. Также с экс-чиновницы взыскали более 125 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Экс-заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в суде. Видео © Life.ru

"Признать Ярилову виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и назначить ей 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в приговоре.

Напомним, Ольгу Ярилову задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, она включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинской карты", хотя знала об отсутствии на то оснований. В результате организация продала билеты на сумму более 125 млн рублей, компенсированные участникам за счёт бюджетных средств.

Авторы Александра Вишнякова