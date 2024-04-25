Сладкоежкам России рассказали, что эпоха дешёвого шоколада уходит в прошлое Эксперт Шарков: Из-за климатических изменений шоколад может подорожать на 50% 25 апреля, 13:16 Шоколад подорожает на 50% к концу 2024 года. Обложка © Freepik

Поставки любимого миллионами лакомства — шоколада — оказались под угрозой из-за климатических проблем. Эксперты прогнозируют, что эпоха шоколада, доступного всем, подходит к закату: уже к декабрю цена на продукты значительно вырастет. Но сладкоежкам не советуют спешить пополнять домашний запас сладостей.

"Сегодня минимальная справедливая цена 100-граммовой плитки горького шоколада на полке магазина — 100 рублей, молочного — не ниже 70 рублей. Подчёркиваю, это минимальная цена уже с учётом любых акций и скидок. А к декабрю он должен подорожать на 50% и 20% соответственно. Но повышение цен будет постепенным", — рассказал в беседе с kp.ru основатель фабрики ShokoBox Андрей Шарков.

Кроме того, в погоне за прибылью многие производители могут пойти на некоторые уловки: например, продавать вместо 100-граммовых плиток 90-граммовые, а то и 80-граммовые. Также в продукте могут снизить долю натурального шоколада, заменив его на более дешёвые ингредиенты.

Напомним, ранее СМИ узнали, что мировое производство шоколада находится в опасности: дело в том, что деревья какао в Кот-д'Ивуаре и Гане — основных поставщиках этого продукта — поражает быстро распространяющийся вирус, вызываемый мелкими насекомыми — мучнистыми червецами. В результате теряется от 15 до 50% урожая. Кроме того, не улучшает ситуацию климатический феномен Эль-Ниньо: из-за него в этих странах установилась жара с сухим пыльным ветром, что тоже вызвало неурожай.

Авторы Мирон Сидоров