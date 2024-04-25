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25 апреля, 12:35

Экс-зампред правительства Подмосковья подозревается во взятке по контрактам на ремонт больниц

Экс-чиновницу Подмосковья заподозрили во взятке по контрактам на ремонт больниц

Бывший первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Обложка © Пресс-служба ГУУ

Бывший первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Обложка © Пресс-служба ГУУ

Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, которая была задержана недавно в Москве, подозревается в получении взятки за заключение контрактов о ремонте больниц. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

"Стригункова задержана по подозрению в получении откатов по контрактам, связанным с ремонтом больниц на территории Московской области", — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Стригункова была первым заместителем председателя правительства Подмосковья до 2024 года. Чиновница курировала блок здравоохранения, а свой пост покинула в марте по собственному желанию.

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Напомним, Стригункову по подозрению в коррупции задержали в Москве вечером 24 апреля. Полиция подозревает экс-чиновницу в получении взятки размером более 100 миллионов рублей.

Дарья Нарыкова
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