Под Тверью девушка заколола новорождённого сына маникюрными ножницами

В Тверской области молодая мать убила новорождённого сына. Подробности трагедии сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Чудовищный инцидент произошёл 23 апреля в городе Осташкове. Как рассказали в ведомстве, местная жительница дома родила сына, а потом несколько раз ударила его маникюрными ножницами по телу и голове. От полученных ранений мальчик скончался на месте. В отношении горе-мамаши возбуждено уголовное дело.

"Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2005 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка)", — говорится в сообщении следователей.

В региональной прокуратуре добавили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. По данным тверских телеграм-каналов, саму мать-убийцу доставили в больницу с кровотечением. Состояние девушки оценивается как тяжёлое.