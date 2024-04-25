Под Тверью девушка заколола новорождённого сына маникюрными ножницами
СК завёл дело из-за убийства новорождённого маникюрными ножницами под Тверью
Ножницы, которыми молодая мамаша заколола новорождённого сына. Обложка © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области
В Тверской области молодая мать убила новорождённого сына. Подробности трагедии сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Чудовищный инцидент произошёл 23 апреля в городе Осташкове. Как рассказали в ведомстве, местная жительница дома родила сына, а потом несколько раз ударила его маникюрными ножницами по телу и голове. От полученных ранений мальчик скончался на месте. В отношении горе-мамаши возбуждено уголовное дело.
"Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2005 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка)", — говорится в сообщении следователей.
В региональной прокуратуре добавили, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. По данным тверских телеграм-каналов, саму мать-убийцу доставили в больницу с кровотечением. Состояние девушки оценивается как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе мужчина убил двух дочек и ранил супругу, после чего покончил с собой. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение и убийство двух или более лиц, в том числе малолетних".