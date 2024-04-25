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25 апреля, 12:52

Путин: Безработица в России держится на уровне ниже трёх процентов

В России уровень безработицы держится на показателе ниже трёх процентов. Снижение произошло в том числе среди молодёжи, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит сегодня, 25 апреля.

"В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица — менее трёх процентов. Что особенно важно — мы сократили её так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодёжная безработица", — указал российский лидер.

Путин подметил, что уровень безработицы понизился также в тех регионах и населённых пунктах, где он был исторически высоким.

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А ранее Life.ru рассказывал, что безработица среди молодёжи за три года уменьшилась более чем в полтора раза — до 5,1%. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, ситуация с трудоустройством заметно улучшилась среди молодых людей до 24 лет — одной из самых сложных возрастных категорий.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Дарья Нарыкова
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