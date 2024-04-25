Путин: Безработица в России держится на уровне ниже трёх процентов

В России уровень безработицы держится на показателе ниже трёх процентов. Снижение произошло в том числе среди молодёжи, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит сегодня, 25 апреля.

"В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда. Сегодня в России рекордно низкая безработица — менее трёх процентов. Что особенно важно — мы сократили её так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодёжная безработица", — указал российский лидер.

Путин подметил, что уровень безработицы понизился также в тех регионах и населённых пунктах, где он был исторически высоким.