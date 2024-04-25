Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса в РФ

В России будут реализовываться меры по обеспечению максимальной предсказуемости условий для ведения и развития бизнеса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути", — сказал глава государства.

Лидер РФ также дополнил, что государство продолжит поддерживать бизнес, чтобы он работал на повышение благосостояния граждан страны.