Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 12:58

Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса в РФ

В России будут реализовываться меры по обеспечению максимальной предсказуемости условий для ведения и развития бизнеса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути", — сказал глава государства.

Лидер РФ также дополнил, что государство продолжит поддерживать бизнес, чтобы он работал на повышение благосостояния граждан страны.

Ранее Путин, выступая на этом же съезде, заявил, что в российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. Президент также отметил, что ВВП страны, согласно статистике первых месяцев 2024 года, растёт и показывает в этом хорошие темпы. Так, показатель прибавил 3,6%.

Мишустин заявил, что экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире
Мишустин заявил, что экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире
Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров