Путин пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса в РФ
В России будут реализовываться меры по обеспечению максимальной предсказуемости условий для ведения и развития бизнеса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему у всех много вопросов, но мы будем двигаться по этому пути", — сказал глава государства.
Лидер РФ также дополнил, что государство продолжит поддерживать бизнес, чтобы он работал на повышение благосостояния граждан страны.
Ранее Путин, выступая на этом же съезде, заявил, что в российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. Президент также отметил, что ВВП страны, согласно статистике первых месяцев 2024 года, растёт и показывает в этом хорошие темпы. Так, показатель прибавил 3,6%.