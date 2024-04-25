Временный поверенный в делах Латвии в России прибыла в МИД РФ

Временный поверенный в делах Латвии в РФ Даце Рутка была вызвана в Министерство иностранных дел России. Машина зарубежного дипломата только что прибыла к зданию российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади.

Сама Рутка не прокомментировала собравшимся журналистам причину своего визита в МИД РФ. Причины вызова дипломата в МИД пока не известны.