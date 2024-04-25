Временный поверенный в делах Латвии в России прибыла в МИД РФ
Временный поверенный в делах Латвии в РФ Рутка у здания МИД России. Обложка © TACC / Саша Савельева
Временный поверенный в делах Латвии в РФ Даце Рутка была вызвана в Министерство иностранных дел России. Машина зарубежного дипломата только что прибыла к зданию российского внешнеполитического ведомства на Смоленской площади.
Сама Рутка не прокомментировала собравшимся журналистам причину своего визита в МИД РФ. Причины вызова дипломата в МИД пока не известны.
В конце марта текущего года МИД Латвии объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. Ему было предписано покинуть прибалтийскую республику до 10 апреля. Имя дипломата, которого выдворили из Латвии, не называлось.