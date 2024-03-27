МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата. Теперь ему предписано покинуть прибалтийскую республику до 10 апреля.
"Министр иностранных дел Латвийской Республики Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из дипломатов Посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля", — говорится в заявлении МИД Латвии.
Имя дипломата, которого выдворяют из Латвии, не называется. В свою очередь в МИД России пообещали в скором времени ответить на соответствующее решение Риги.
Ранее Life.ru сообщал, что Посольство РФ осудило Ригу за отказ принести соболезнования в связи с терактом в "Крокусе". Латвия, напомним, никак не осудила произошедшую трагедию. Более того, полицейские в столице страны запрещали людям, которые несли цветы к российскому посольству, приближаться к зданию дипмиссии. В итоге неравнодушным пришлось организовать стихийный мемориал в другом месте.
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