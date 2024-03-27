МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата. Теперь ему предписано покинуть прибалтийскую республику до 10 апреля.

"Министр иностранных дел Латвийской Республики Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из дипломатов Посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля", — говорится в заявлении МИД Латвии.