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23 марта, 12:32

В Латвии запретили нести цветы к Посольству РФ в память о жертвах теракта в "Крокусе"

В Латвии запретили людям приносить цветы и зажигать свечи у Посольства РФ

Сотрудники латвийской полиции запрещают приносить цветы к Посольству России в республике в память о погибших во время теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

О запрете рассказал корреспонденту медиагруппы "Россия сегодня" Алексею Стефанову его знакомый, пытавшийся оставить цветы возле здания российской дипмиссии.

"Представляешь, класть цветы и зажигать свечи у посольства мне запретили!" поделился он.

Мужчина отметил, что ему настойчиво порекомендовали устроить мемориал жертвам теракта на другой стороне дороги. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов убрали стихийный памятник, образовавшийся у здания посольства.

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Напомним, 22 марта группа из нескольких вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где они начали без разбора расстреливать всех людей, попадавшихся им на глаза, после чего подожгли помещение изнутри с помощью бензина. Сейчас сотрудники СК проводят допрос подозреваемых. Число погибших в результате теракта уже достигло 143, ещё свыше 120 пострадало.

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Life.ru

Владимир Озеров
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