В Латвии запретили нести цветы к Посольству РФ в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Сотрудники латвийской полиции запрещают приносить цветы к Посольству России в республике в память о погибших во время теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

О запрете рассказал корреспонденту медиагруппы "Россия сегодня" Алексею Стефанову его знакомый, пытавшийся оставить цветы возле здания российской дипмиссии.

"Представляешь, класть цветы и зажигать свечи у посольства мне запретили!" — поделился он.