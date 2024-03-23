Парень одним СМС спас свою девушку от теракта в "Крокусе", но погиб сам

Один из погибших при теракте перед смертью написал своей девушке, чтобы та не приезжала к нему. Как сообщает RT, в подмосковном комплексе "Крокус сити холл" мужчина работал на выставке, а его спутница вчера должна была помочь ему собирать экспозицию, но задержалась на работе и опаздывала. В итоге девушка поехала домой, а утром узнала, что её возлюбленного больше нет в живых.

Девушка рассказала душераздирающую историю о гибели её парня в "Крокусе". Видео © Telegram / RT на русском

"Когда начинала только с работы выезжать, собиралась, он мне написал: "Не приезжай". Я говорю: "Почему не приезжай?" Он говорит: "Ты, как всегда, опаздываешь, не надо". Я приехала домой, в итоге смотрю, что там происходит в "Крокусе". Я переживала, но он сказал, что уехал. Утром позвонила его мама и сказала, что он мёртв", — рассказала девушка, едва сдерживая слёзы.