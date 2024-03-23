Парень одним СМС спас свою девушку от теракта в "Крокусе", но погиб сам
Один из погибших при теракте перед смертью написал своей девушке, чтобы та не приезжала к нему. Как сообщает RT, в подмосковном комплексе "Крокус сити холл" мужчина работал на выставке, а его спутница вчера должна была помочь ему собирать экспозицию, но задержалась на работе и опаздывала. В итоге девушка поехала домой, а утром узнала, что её возлюбленного больше нет в живых.
Девушка рассказала душераздирающую историю о гибели её парня в "Крокусе". Видео © Telegram / RT на русском
"Когда начинала только с работы выезжать, собиралась, он мне написал: "Не приезжай". Я говорю: "Почему не приезжай?" Он говорит: "Ты, как всегда, опаздываешь, не надо". Я приехала домой, в итоге смотрю, что там происходит в "Крокусе". Я переживала, но он сказал, что уехал. Утром позвонила его мама и сказала, что он мёртв", — рассказала девушка, едва сдерживая слёзы.
Сегодня она пришла в один из пунктов сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим при теракте.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 115 человек, более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в ста километрах от границы.
Кадр из видео Telegram / RT на русском