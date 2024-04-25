Путин заявил, что в России не пересматривают итоги приватизации

В России не идёт речь о пересмотре итогов приватизации, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам главы государства, предприятия изымают только в случае прямого ущерба безопасности страны.

Владимир Путин — о случаях изъятия активов в пользу государства. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идёт не о пересмотре приватизации. <...> А о случаях, когда действие или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", — сказал российский лидер.