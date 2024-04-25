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25 апреля, 13:17

Путин заявил, что в России не пересматривают итоги приватизации

Владимир Путин на съезде РСПП, 2023 год. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин на съезде РСПП, 2023 год. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

В России не идёт речь о пересмотре итогов приватизации, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам главы государства, предприятия изымают только в случае прямого ущерба безопасности страны.

Владимир Путин — о случаях изъятия активов в пользу государства. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть, речь идёт не о пересмотре приватизации. <...> А о случаях, когда действие или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что о национализации экономики РФ речь не идёт
Путин заявил, что о национализации экономики РФ речь не идёт

Напомним, в последнее время в России было возбуждено несколько дел, результатом которых стало возвращение активов в государственную собственность. В частности, на Урале национализировали важные для оборонной промышленности заводы сбежавших из РФ братьев-магнатов Антиповых. Их Челябинский электрометаллургический комбинат и два других предприятия были незаконно приватизированы после развала Советского Союза.

Матвей Константинов
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