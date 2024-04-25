Член СПЧ заявила, что российская блогосфера помогает продвигать русскую культуру

Российская блогосфера становится мягкой силой, которая продвигает русскую культуру на международных площадках. Такое заявление сделала член СПЧ и глава АНО "Белый Интернет" Элина Сидоренко, выступая на І Международном научно-практическом форуме в МГИМО.

"Важно сегодня продвигать русскую культуру и использовать все возможные способы, включая мягкую силу, для взаимодействия официальных институтов с блогосферой. Это очень важный момент, когда блогеры и представители госорганов продвигают всё русское на других площадках", — сказала Сидоренко.

По её словам, российские блогеры, по сути, сегодня пытаются пробить блокаду, выстроенную западными IT-корпорациями вокруг нашей страны. Поэтому любая внешнеполитическая активность отечественных инфлюенсеров, которые рассказывают миру о том, что на самом деле происходит, особенно приветствуется.

Вместе с тем сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин считает, что регулировать блогосферу надо, главное, чтобы был сбалансированный подход. По его мнению, слишком жёсткие рамки негативно скажутся на экономическом потенциале государства. Как пояснил Перлин, малый и средний бизнес видит в блогерах единственный доступный способ рекламы. Поэтому защита их интересов и создание справедливого рынка видеомаркетинга положительно скажется на предпринимательстве в РФ. Эксперт подчеркнул, что в прошлом году объём рынка отечественных блогеров составил около 30 миллиардов рублей.

"Это больше, чем печатная пресса, и это больше, чем радиореклама, вместе. Это действительно огромная часть рынка и действительно это самый удобный способ рекламы для небольших предпринимателей. Поэтому, когда мы говорим о некоей ответственности блогеров, мы должны помнить о 80% малого и среднего бизнеса, который видит единственную возможность рекламы", — приводит агентство РАПСИ слова Перлина.