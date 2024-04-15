Портнягин ответил на обвинения в попытке "отмыть репутацию" поездкой в зону СВО

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин ответил на обвинения в попытке отмыть репутацию поездкой в зону спецоперации (СВО). По его словам, такие претензии уместнее предъявлять тем, "кто ходит по "голым вечеринкам", а потом едет на СВО". Слова блогера приводит SHOT.

"Отмывают репутацию те, кто ходит по "голым вечеринкам", а потом едет на СВО", — сказал блогер, отвечая на вопрос журналиста.

Как пояснил Портнягин, его поездка в зону украинского конфликта не была продиктована подобными намерениями. В своё время он отправился туда, так как посчитал это необходимым в рамках своей волонтёрской деятельности. Портнягин также добавил, что планирует провести домашний арест на даче под Наро-Фоминском в Подмосковье. Сразу после завершения заседания суда он отправился в объятия супруги Екатерины.