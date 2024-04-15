Портнягин ответил на обвинения в попытке "отмыть репутацию" поездкой в зону СВО
Блогер Портнягин заявил, что поехал в зону СВО не для "отмывания репутации"
Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин ответил на обвинения в попытке отмыть репутацию поездкой в зону спецоперации (СВО). По его словам, такие претензии уместнее предъявлять тем, "кто ходит по "голым вечеринкам", а потом едет на СВО". Слова блогера приводит SHOT.
Портнягин ответил на обвинения в попытке "отмыть репутацию" поездкой в зону СВО. Видео © Telegram / SHOT
"Отмывают репутацию те, кто ходит по "голым вечеринкам", а потом едет на СВО", — сказал блогер, отвечая на вопрос журналиста.
Как пояснил Портнягин, его поездка в зону украинского конфликта не была продиктована подобными намерениями. В своё время он отправился туда, так как посчитал это необходимым в рамках своей волонтёрской деятельности. Портнягин также добавил, что планирует провести домашний арест на даче под Наро-Фоминском в Подмосковье. Сразу после завершения заседания суда он отправился в объятия супруги Екатерины.
Напомним, Портнягин подозревается по двум статьям УК РФ. По информации следствия, с 2018 по 2020 год он и его жена, которая также проходит по делу подозреваемой, недоплатили свыше 124 миллионов рублей налогов, более 91 миллиона, из которых переведя на счета третьих юридических лиц, а также свыше 64 миллионов в виде пеней и штрафов. После этого бизнесмен вышел на связь из зоны проведения СВО и заявил, что уладит все вопросы. В тот же день стало известно, что он погасил все долги, однако Портнягина всё равно задержали. 15 апреля блогера отправили под домашний арест. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.
Кадр из видео Telegram / SHOT