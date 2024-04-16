Адвокат объяснил, почему блогеры могут загреметь в тюрьму даже после уплаты налогов

Уголовное дело не будут прекращать, если блогер раскаивается или имеет обязательства по выплатам долгов по налогам, предупредил в беседе с Ura.ru глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.

Он напомнил, что налоговое преступление — это статья 198 УК РФ для физлиц, а также 199 — для юридических. Для фигурантов подобных дел есть лазейка: если они добровольно гасят задолженность, штраф и пени, то они освобождаются от уголовной ответственности. Однако существуют и статьи-сателлиты, регулирующие легализацию доходов, которые были получены преступным путём. Таким образом, можно, даже возместив неуплату налогов, всё равно получить срок и дополнительные финансовые взыскания.

Жорин напомнил, что известные люди, включая блогеров, нередко уходят от налогов через дробление бизнеса, то есть через упрощённую систему налогообложения, хотя, по сути, это незаконно. А когда сумма превышает необходимые лимиты, недобросовестные предприниматели открывают два или три новых ООО либо ИП, оформляя их на знакомых, друзей и сотрудников. По словам эксперта, налоговая инспекция по несколько раз в год проводит проверки, чтобы обнаружить схемы дробления бизнеса.