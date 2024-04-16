Адвокат объяснил, почему блогеры могут загреметь в тюрьму даже после уплаты налогов
Адвокат Жорин: Раскаяние не является основанием для прекращения уголовного дела
Уголовное дело не будут прекращать, если блогер раскаивается или имеет обязательства по выплатам долгов по налогам, предупредил в беседе с Ura.ru глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.
Он напомнил, что налоговое преступление — это статья 198 УК РФ для физлиц, а также 199 — для юридических. Для фигурантов подобных дел есть лазейка: если они добровольно гасят задолженность, штраф и пени, то они освобождаются от уголовной ответственности. Однако существуют и статьи-сателлиты, регулирующие легализацию доходов, которые были получены преступным путём. Таким образом, можно, даже возместив неуплату налогов, всё равно получить срок и дополнительные финансовые взыскания.
Жорин напомнил, что известные люди, включая блогеров, нередко уходят от налогов через дробление бизнеса, то есть через упрощённую систему налогообложения, хотя, по сути, это незаконно. А когда сумма превышает необходимые лимиты, недобросовестные предприниматели открывают два или три новых ООО либо ИП, оформляя их на знакомых, друзей и сотрудников. По словам эксперта, налоговая инспекция по несколько раз в год проводит проверки, чтобы обнаружить схемы дробления бизнеса.
"Самое неприятное в расследовании налоговых преступлений для фигурантов — это то, что, даже если сегодня, или вчера, или позавчера, или год, два года назад они уже всё поняли и перестроились, проблемы никуда не ушли. Потому что налоговая инспекция проверяет всё за предыдущие три года. И вот все сейчас сидят "на измене". И уже на уровне конспирологии или каких-то высших сил гадают, прилетит им или нет. Некоторые выжидают этот момент за пределами РФ на всякий случай. Кто-то — в России. Кто-то помогает участникам СВО, надеясь, что это каким-то образом отразится на ходе проверки или расследования. Ну мы видим, что это так не работает", — рассказал Жорин.
Так, например, во внимании правоохранителей оказался блогер Дмитрий Портнягин. Его подозревают по двум статьям УК РФ. С 2018 по 2020 год он и его жена, проходящая по делу подозреваемой, якобы скрыли свыше 124 миллионов рублей налогов, свыше 91 миллиона из которых перевели на счета третьих юридических лиц, а также более 64 миллионов — в виде пеней и штрафов. Портнягин незамедлительно вышел на связь из зоны проведения СВО и заявил, что уладит все вопросы. Вскоре он погасил все долги, но его всё равно задержали и отправили под домашний арест.
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