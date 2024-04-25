В ДНР заработало социальное такси для людей с ограниченными возможностями

Народный фронт вместе с благотворительным фондом "Всё для Победы!" приобрёл для маломобильных граждан Донецкой Народной Республики (ДНР) транспорт с подъёмником для инвалидных колясок. Новая техника будет использоваться в качестве социального такси, сообщили в пресс-службе организации.

В ДНР появилось социальное такси для граждан с ограниченными возможностями. Видео © Пресс-служба Народного фронта

"Мы передали заявку [телеведущей и представителю президентского движения] Полине Цветковой, у которой два проекта направлены на помощь мирному населению Донбасса. Последовала быстрая реакция, и в короткий срок нужный автомобиль был закуплен", — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.

Два маломобильных жителя ДНР в новом социальном такси. Фото © Пресс-служба Народного фронта

В организации дополнили, что социальное такси поможет людям с ограниченными возможностями посещать театры и концерты, спортивные мероприятия, медицинские учреждения. Транспорт рассчитан на восемь мест, внутри есть специальная площадка. Для удобства маломобильных граждан сделали большое расстояние между сиденьями. Однако самое главное — это наличие электрического подъёмника с пультом управления для инвалидных колясок.

"Добраться куда-то для нас было большой проблемой. Машин, которые позволяют людям с инвалидностью подниматься в салон, не было. Таксисты просто отказываются перевозить, так как боятся испортить салон автомобиля. Да и зачастую они не умеют обращаться с инвалидной коляской — её сложить, убрать, а потом раскрыть", — пояснил инвалид-колясочник Дмитрий Правдин, ранее попавший в ДТП.

Социальное такси в ДНР. Фото © Пресс-служба Народного фронта

Для жителей ДНР социальное такси — большое спасение, ведь в Донецком отделении Всероссийского общества инвалидов на учёте стоят 1222 человека с ограниченными возможностями, 435 из них являются инвалидами-колясочниками. В основном это взрослые и дети из Донецка, Горловки, Макеевки, Харцызска, Енакиева, Тореза и Мариуполя.