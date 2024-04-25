Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины

Правительство готовится запустить модернизированный механизм регуляторной гильотины — "расчистки" нормативной базы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. То есть, по сути, предстоит ещё один масштабный этап расчистки нормативной базы", — сказал глава государства.