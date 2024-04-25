Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины
Путин: Правительство запустит модернизированный механизм регуляторной гильотины
Владимир Путин на съезде РСПП. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Правительство готовится запустить модернизированный механизм регуляторной гильотины — "расчистки" нормативной базы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. То есть, по сути, предстоит ещё один масштабный этап расчистки нормативной базы", — сказал глава государства.
Ранее в ходе выступления Владимир Путин также отверг утверждения о том, что российские власти занимаются пересмотром итогов приватизации. По словам главы государства, активы изымаются в государственную собственность только тогда, когда речь идёт об ущербе безопасности страны.