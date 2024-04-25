Найденные на МКС бактерии не реагируют на антибиотики и могут угрожать людям, считает врач

Обнаружение на Международной космической станции (МСК) бактерии Enterobacter bugandensis, которая за годы пребывания на орбите мутировала в более стойкий к внешним воздействиям вид, вряд ли представляет опасность для человечества, однако может навредить космонавтам. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

В беседе с "Лентой.ру" эксперт пояснил, что на МКС есть все условия для жизни микроорганизмов, а микрогравитация и радиация дополнительно влияют на их развитие. Например, уже известно, что последняя увеличивает частоту мутаций, из-за чего бактерии могли претерпеть более стремительные, нежели на Земле, изменения.

Сами по себе мутации являются "точечными ошибками" в копировании генетического кода, возникающими по разным причинам. Большая их часть либо никак не влияет на выживаемость вида, либо оказывает негативное воздействие. Однако есть и полезные "ошибки".

Устойчивость Enterobacter bugandensis к антибиотикам неудивительна, считает Крючков. По его мнению, такой способностью мог обладать исходный источник колоний, а эволюция лишь развила её. К слову, и на Земле, в том числе среди людей, циркулирует масса антибиотикорезистентных бактерий.

"Пока говорить о том, что это какой-то неубиваемый микроорганизм, наверное, не приходится... Это не какая-то катастрофа, но <...> надо разбираться. Там явно есть <...> и другие [бактерии], которые представляют не меньшую опасность... Это представляет большой интерес даже с точки зрения организации будущих космических полётов, потому что мы должны понимать, что астронавты могут столкнуться с дополнительной проблемой появления там особо патогенных штаммов уже существующих бактерий", — отметил иммунолог.

Напомним, на днях в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США заявили, что на МКС нашли бактерии Enterobacter bugandensis, которые за годы пребывания в космосе мутировали, став куда устойчивее к внешней среде и антибиотикам. Кроме того, в ходе эксперимента учёные установили, что микроорганизмы стали куда заразнее.