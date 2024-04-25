Ревматолог рассказал о болезни Бехтерева, которую первыми в мире научились лечить в России Врач Евдокименко: При болезни Бехтерева клетки начинают атаковать позвоночник 25 апреля, 14:47 При болезни Бехтерева клетки начинают атаковать позвоночник. Обложка © Freepik

Болезнь Бехтерева, которую первыми в мире будут лечить в России, — это хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание, которое поражает позвоночник, ограничивая подвижность человека. Врач-ревматолог Павел Евдокименко поведал 360.ru об особенностях этого недуга, его симптомах и сложностях в лечении.

"Особенность этого заболевания в том, что при болезни Бехтерева происходит сращение позвонков. Кости в позвоночнике постепенно начинают между собой срастаться. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то медленнее", — рассказывает ревматолог.

При тяжёлых формах сращение заходит настолько далеко, что у человека вообще исчезает возможность сгибаться. В таких случаях пациента даже сравнивают с бамбуковой палкой: он не может наклониться, повернуть голову, повернуться в сторону.

По словам специалиста, врачам очень долго не удавалось точно определить болезнь Бехтерева, тем более на ранних этапах. Медики чаще ставили неверный диагноз: грыжа или остеохондроз. Позже стало известно происхождение недуга: заболевание является аутоиммунным и чаще подвержены ему оказывались молодые мужчины.

"Почему-то собственные клетки начинают атаковать позвоночник и вызывают воспаление. Почти всегда это усугубляется на фоне стресса, то есть стрессовый фактор там играет важнейшую роль", — дополнил Евдокименко.

Так же как и чёткий диагноз, врачам не удавалось найти подходящий метод лечения болезни Бехтерева очень долго. Основное лечение было направлено на то, чтобы не дать позвоночнику закостенеть.

Напомним, в России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Детище российских учёных помогает полностью остановить страшное заболевание, не вызывая при этом иммуносупрессии (не угнетая иммунитет) и эффекта привыкания. Всемирная организация здравоохранения уже присвоила препарату международное непатентованное наименование "Сенипрутуг".

Авторы Мирон Сидоров