В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму стартовал сезон модных стрижек альпак. По словам директора учреждения Виктора Жиленко, из-за потепления животным стало жарко в своих старых "шубах", поэтому в преддверии лета сотрудники сделали из самок настоящих леди.

В зоопарке крымского Бахчисарая альпакам сделали модные стрижки к лету. Видео © VK / Парк миниатюр | Бахчисарай

Варианты причёсок предлагали подписчики парка в соцсетях. Их семьи, как подчеркнул Жиленко, получат бесплатный билет в Бахчисарайский парк миниатюр. К слову, на стрижку одной альпаки обычно уходит более двух часов.

В зоопарке крымского Бахчисарая альпакам сделали модные стрижки к лету. Фото © VK / Парк миниатюр | Бахчисарай

"Как и любые животные, они забыли, что ничего страшного не происходит. Мальчики больше стрессовали, а девочки отнеслись к этому совершенно спокойно — ну стригут и стригут. По-моему, мы выбрали самые красивые причёски для каждого. А тут определят посетители — кто им больше понравится, те фотографии увидим в соцсетях", — рассказал он.