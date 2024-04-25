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Украинский политик назвал Зеленского "генератором случайных фраз" за слова о завершении конфликта

Украинский политик Килинкаров: Зеленский — генератор случайных фраз

25 апреля, 15:43
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Слова Владимира Зеленского о том, что итоги конфликта на Украине устроят не всех, прокомментировал украинский политик Спиридон Килинкаров. Он усомнился в планах Киева и назвал Зеленского генератором случайных фраз.

"Зеленский — генератор случайных фраз. Вообще-то, как главнокомандующий он должен Украине предоставить план, как собирается побеждать. А если он сам не знает, как это сделать практически, то и не следует об этом говорить. Хорошего исхода для Украины не будет. Его и не могло быть", — подчеркнул политик в эфире радио Sputnik.

В завершение Спиридон Килинкаров отметил, что Владимир Зеленский ввязался в заведомо проигрышный конфликт, надеясь на большее вмешательство стран Запада.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что исход конфликта Украины и России может устроить далеко не всех. Он также понадеялся на победу Киева.

Авторы
Мирон Сидоров
Мирон Сидоров
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