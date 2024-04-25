Украинский политик назвал Зеленского "генератором случайных фраз" за слова о завершении конфликта

Слова Владимира Зеленского о том, что итоги конфликта на Украине устроят не всех, прокомментировал украинский политик Спиридон Килинкаров. Он усомнился в планах Киева и назвал Зеленского генератором случайных фраз.

"Зеленский — генератор случайных фраз. Вообще-то, как главнокомандующий он должен Украине предоставить план, как собирается побеждать. А если он сам не знает, как это сделать практически, то и не следует об этом говорить. Хорошего исхода для Украины не будет. Его и не могло быть", — подчеркнул политик в эфире радио Sputnik.