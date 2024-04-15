"США не потянут вторую войну": На Украине осознали, что их конец близок

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может иметь непосредственное влияние на происходящее на Украине. Таким мнением делятся аналитики украинского издания "Страна". Они опасаются, что США ввяжутся в ближневосточный кризис и попросту "закроют украинский фронт".

"Тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух полномасштабных войн для США проблематично. Тем более что полыхнуть может не только на Ближнем, но и на Дальнем Востоке (Тайвань, Корея)", — аргументируют авторы статьи.

С учётом вышесказанного Вашингтон, как предполагают журналисты, попытается убедить украинскую власть согласиться с вариантом заморозки конфликта путём договорённостей с Россией. Но только на каких условиях? По мнению аналитиков "Страны", если снимется требование вывода российских войск на границы 1991 года, у Москвы с Украиной и США хотя бы появится предмет для разговора.