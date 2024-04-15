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15 апреля, 15:50

"США не потянут вторую войну": На Украине осознали, что их конец близок

"Страна.ua": США закроют украинский фронт из-за конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может иметь непосредственное влияние на происходящее на Украине. Таким мнением делятся аналитики украинского издания "Страна". Они опасаются, что США ввяжутся в ближневосточный кризис и попросту "закроют украинский фронт".

"Тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух полномасштабных войн для США проблематично. Тем более что полыхнуть может не только на Ближнем, но и на Дальнем Востоке (Тайвань, Корея)", — аргументируют авторы статьи.

С учётом вышесказанного Вашингтон, как предполагают журналисты, попытается убедить украинскую власть согласиться с вариантом заморозки конфликта путём договорённостей с Россией. Но только на каких условиях? По мнению аналитиков "Страны", если снимется требование вывода российских войск на границы 1991 года, у Москвы с Украиной и США хотя бы появится предмет для разговора.

Лукашенко припугнул Киев 10-кратными ударами возмездия за атаки дронов на Россию
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что для Украины и её западных кураторов сейчас настал очень хороший момент, чтобы сесть за стол и договориться. С российской стороны он увидел готовность к таким переговорам, и неслучайно, по мнению белорусского лидера, Владимир Путин уделил так много внимания этой теме во время их встречи 11 апреля. О готовности президента Владимира Путина к переговорам ранее заявил журналистам и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам российского лидера, Кремль вовсе не намерен ставить всех в сложное положение, добиваясь мира, однако он не станет терпеть навязывания чужой позиции.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Берковиц
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