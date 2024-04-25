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25 апреля, 15:41

Путин призвал сократить путь от Москвы до курортов Черноморья по ж/д до 16 часов

Российский лидер Владимир Путин призвал уменьшить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до курортов Чёрного моря. Такое поручение размещено на сайте Кремля после совещания по развитию юга РФ и Приазовья.

"Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от города Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов", — говорится в документе, в котором прописано 15 поручений.

Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 15 июня. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Как сообщал Life.ru, совещание по вопросам развития юга России и Приазовья прошло 6 марта. В ходе встречи президент, в частности, указал, что в стране за ближайшие пять лет проложат и реконструируют около 780 километров дорог Азово-Черноморского края.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Никита Осипов
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