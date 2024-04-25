Путин призвал сократить путь от Москвы до курортов Черноморья по ж/д до 16 часов
Российский лидер Владимир Путин призвал уменьшить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до курортов Чёрного моря. Такое поручение размещено на сайте Кремля после совещания по развитию юга РФ и Приазовья.
"Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от города Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов", — говорится в документе, в котором прописано 15 поручений.
Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 15 июня. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Как сообщал Life.ru, совещание по вопросам развития юга России и Приазовья прошло 6 марта. В ходе встречи президент, в частности, указал, что в стране за ближайшие пять лет проложат и реконструируют около 780 километров дорог Азово-Черноморского края.
ТАСС / Эрик Романенко