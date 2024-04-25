Риелтор раскрыла, как часто хозяину квартиры можно появляться у арендатора
Риелтор Никитина: Хозяину арендной квартиры стоит появляться там не чаще раза в месяц
Одного посещения в месяц по предварительной договорённости достаточно для проверки состояния арендованной квартиры собственником, рассказала РИАМО руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина.
Часто бывают ситуации, что хозяин жилплощади приезжает без предупреждения и открывает двери своим ключом. Это неправильно и может довести до конфликта. Поэтому желательно регулировать подобные моменты на этапе составления договора аренды, советует Никитина.
"Арендаторам советую застраховать квартиру от всевозможных потерь — затопления, поломок и т.п. Затраты на оплату страховки совсем небольшие, но могут позволить избежать серьёзных расходов в будущем. Ещё бы рекомендовала зафиксировать, кто конкретно будет проживать в квартире", — заявила риелтор.
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