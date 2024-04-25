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25 апреля, 16:23

Риелтор раскрыла, как часто хозяину квартиры можно появляться у арендатора

Риелтор Никитина: Хозяину арендной квартиры стоит появляться там не чаще раза в месяц

Одного посещения в месяц по предварительной договорённости достаточно для проверки состояния арендованной квартиры собственником, рассказала РИАМО руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Часто бывают ситуации, что хозяин жилплощади приезжает без предупреждения и открывает двери своим ключом. Это неправильно и может довести до конфликта. Поэтому желательно регулировать подобные моменты на этапе составления договора аренды, советует Никитина.

"Арендаторам советую застраховать квартиру от всевозможных потерь — затопления, поломок и т.п. Затраты на оплату страховки совсем небольшие, но могут позволить избежать серьёзных расходов в будущем. Ещё бы рекомендовала зафиксировать, кто конкретно будет проживать в квартире", — заявила риелтор.

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А ранее Life.ru рассказывал про квартиры, которые подешевеют в ближайшее время. В этом списке жильё с неудобной планировкой, а также требующее ремонта.

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Мирон Сидоров
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