Риелтор раскрыла, как часто хозяину квартиры можно появляться у арендатора

Одного посещения в месяц по предварительной договорённости достаточно для проверки состояния арендованной квартиры собственником, рассказала РИАМО руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина.

Часто бывают ситуации, что хозяин жилплощади приезжает без предупреждения и открывает двери своим ключом. Это неправильно и может довести до конфликта. Поэтому желательно регулировать подобные моменты на этапе составления договора аренды, советует Никитина.

"Арендаторам советую застраховать квартиру от всевозможных потерь — затопления, поломок и т.п. Затраты на оплату страховки совсем небольшие, но могут позволить избежать серьёзных расходов в будущем. Ещё бы рекомендовала зафиксировать, кто конкретно будет проживать в квартире", — заявила риелтор.