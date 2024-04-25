Врачи в Москве помогли пациентке с "синдромом бабочки" родить здоровую малышку

Московские врачи помогли женщине с "синдромом бабочки" родить здоровую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Там пояснили, что "синдром бабочки" — наследственное заболевание, при котором на коже и слизистых оболочках в результате малейших механических повреждений (ссадин) появляются пузыри и эрозии. Медики приняли решение провести кесарево сечение, так как это был наиболее безопасный способ пациентке родить ребёнка.

"Для размещения пациентки на операционном столе был предусмотрен специальный гелевый матрас, кожа в местах измерения артериального давления и установки катетеров защищалась. При этом не использовались клеевые повязки, а манипуляции по обработке кожи проводились нежными аппликационными движениями, без трения. Во время операции был сделан специальный разрез, позволяющий извлечь ребёнка максимально бережно", — пояснили в пресс-службе департамента.

Медики при наложении швов использовали особый материал и технику ушивания живота. В результате операции на свет появилась здоровая девочка, вес которой составил 3100 граммов, а рост — 51 сантиметр. Спустя четыре дня мама вместе с дочкой были выписаны домой.