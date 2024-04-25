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25 апреля, 16:08

Врачи в Москве помогли пациентке с "синдромом бабочки" родить здоровую малышку

Женщина с "синдромом бабочки", которой помогли родить здорового ребёнка. Обложка © Telegram / Московская медицина

Женщина с "синдромом бабочки", которой помогли родить здорового ребёнка. Обложка © Telegram / Московская медицина

Московские врачи помогли женщине с "синдромом бабочки" родить здоровую девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Там пояснили, что "синдром бабочки" — наследственное заболевание, при котором на коже и слизистых оболочках в результате малейших механических повреждений (ссадин) появляются пузыри и эрозии. Медики приняли решение провести кесарево сечение, так как это был наиболее безопасный способ пациентке родить ребёнка.

"Для размещения пациентки на операционном столе был предусмотрен специальный гелевый матрас, кожа в местах измерения артериального давления и установки катетеров защищалась. При этом не использовались клеевые повязки, а манипуляции по обработке кожи проводились нежными аппликационными движениями, без трения. Во время операции был сделан специальный разрез, позволяющий извлечь ребёнка максимально бережно", — пояснили в пресс-службе департамента.

Медики при наложении швов использовали особый материал и технику ушивания живота. В результате операции на свет появилась здоровая девочка, вес которой составил 3100 граммов, а рост — 51 сантиметр. Спустя четыре дня мама вместе с дочкой были выписаны домой.

На Алтае спасли женщину, которая застряла в снежном шторме и родила прямо в машине
На Алтае спасли женщину, которая застряла в снежном шторме и родила прямо в машине

А ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирске врачи спасли новорождённого ребёнка с пороком сердца. Женщина решила рожать, несмотря на патологию, которая возникла на 23-й неделе беременности. В результате специалисты воссоздали малышу недостающие второй желудочек, клапан и главный сосуд.

Дарья Нарыкова
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