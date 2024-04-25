"Под капельницей лежит": Актриса Поплавская рассказала о состоянии мужа, которого избили в Москве Поплавская заявила, что её супруг после избиения в Москве находится в больнице 25 апреля, 18:29 Радиоведущий Евгений Яковлев и актриса Яна Поплавская. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Муж известной актрисы Яны Поплавской — радиоведущий Евгений Яковлев — пока остаётся в больнице из-за травм, полученных в драке после ДТП в Москве. По словам артистки, есть ли какие-то изменения по делу о нападении на её супруга, она не знает.

"Под капельницей лежит. Скорая помощь его вчера увезла", — сообщила актриса в беседе с "Царьградом".

Полицейские ей пока ещё не звонили, мужу — тоже. Артистка возмутилась действиями стражей порядка, которые, оформив документы, просто взяли и уехали с места происшествия, оставив нападавшего вместе с её мужем. Неадекватный мужчина потом хотел продолжить разборки, рассказала Поплавская.

Ранее актриса Яна Поплавская сообщила о происшествии с её супругом. Радиоведущий Евгений Яковлев получил удар в висок от водителя, который совершал опасные манёвры и сам спровоцировал аварию. Прибывшие на место ДТП правоохранители в ходе личного досмотра обнаружили у нападавшего и его попутчика несколько миллионов рублей наличными. Впрочем, по словам актрисы, объяснить происхождение пачки денег злоумышленники так и не смогли.

Авторы Евгения Мосс