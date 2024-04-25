В Федерации спортивной борьбы рассказали о подготовке к предолимпийскому чемпионату России

Российские спортсмены будут участвовать в OLIMPBET предолимпийском чемпионате РФ по вольной борьбе на лучшей арене в стране. О подготовке к соревнованиям рассказал генеральный менеджер Федерации спортивной борьбы России Юрий Фёдоров.

"В 2022 году было дано поручение президентом России развивать национальные спортивные лиги, и Федерация спортивной борьбы России отреагировала молниеносно, и из всех видов спорта мы стали первыми, кто создал такую лигу — Борцовскую Лигу Поддубного (PWL) по спортивной борьбе — и у наших спортсменов у первых появилась возможность в условиях жёсткого санкционного давления проверить себя с лучшими борцами мира — за два года существования PWL в соревнованиях приняли участие более 1000 борцов из 25 стран мира, прошло шесть турниров, в которых приняли участие пятеро олимпийских победителей, 24 чемпиона мира, 15 призёров Олимпиады и более 40 чемпионов континентов", — подчеркнул Фёдоров.

Генеральный менеджер Федерации спортивной борьбы РФ Юрий Фёдоров. Фото © Пресс-служба OLIMPBET предолимпийского чемпионата РФ по вольной борьбе

По его словам, на текущий момент спортивная борьба является одним из пяти видов спорта в России, представители которых могут претендовать на участие в Олимпиаде. Фёдоров добавил, что состав команды по вольной борьбе на Игры в Париже определят в ходе предолимпийского чемпионата России.

Кроме того, журналист и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки отметила, что российским спортсменам, несмотря на политическое давление, предстоит "дать жару" на Олимпиаде. Канделаки призвала напомнить всему миру, как выглядит "русский спорт, сила и дух".