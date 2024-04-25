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25 апреля, 17:09

СК потребовал заочно арестовать блогера Камикадзе Ди* по делу о фейках о ВС РФ

Дмитрий Иванов*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима*

Дмитрий Иванов*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима*

В Тверской суд Москвы следователи направили ходатайство о заочном аресте российского блогера Камикадзе Ди* (Дмитрий Иванов*). Об этом сообщается на сайте суда.

Блогеру заочно предъявили обвинение по статье о публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Поводом для возбуждения дела стали видеоролики, в которых Иванов* критиковал действия российских военных.

Ещё в 2017 году Камикадзе Ди* покинул Россию. А 2 сентября 2022 года на блогера завели уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. Также в сентябре Камикадзе Ди* признали иноагентом, а в декабре того же года его объявили в федеральный розыск. По некоторым данным, блогер живёт в Чехии.

Москвичу дали 5 лет принудительных работ по делу о фейках после уличного интервью
Москвичу дали 5 лет принудительных работ по делу о фейках после уличного интервью

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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