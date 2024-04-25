СК потребовал заочно арестовать блогера Камикадзе Ди* по делу о фейках о ВС РФ
Дмитрий Иванов*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима*
В Тверской суд Москвы следователи направили ходатайство о заочном аресте российского блогера Камикадзе Ди* (Дмитрий Иванов*). Об этом сообщается на сайте суда.
Блогеру заочно предъявили обвинение по статье о публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Поводом для возбуждения дела стали видеоролики, в которых Иванов* критиковал действия российских военных.
Ещё в 2017 году Камикадзе Ди* покинул Россию. А 2 сентября 2022 года на блогера завели уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. Также в сентябре Камикадзе Ди* признали иноагентом, а в декабре того же года его объявили в федеральный розыск. По некоторым данным, блогер живёт в Чехии.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.