СК потребовал заочно арестовать блогера Камикадзе Ди* по делу о фейках о ВС РФ

Блогеру заочно предъявили обвинение по статье о публичном распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Поводом для возбуждения дела стали видеоролики, в которых Иванов* критиковал действия российских военных.

Ещё в 2017 году Камикадзе Ди* покинул Россию. А 2 сентября 2022 года на блогера завели уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. Также в сентябре Камикадзе Ди* признали иноагентом, а в декабре того же года его объявили в федеральный розыск. По некоторым данным, блогер живёт в Чехии.