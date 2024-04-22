Москвичу дали 5 лет принудительных работ по делу о фейках после уличного интервью

Житель Москвы Юрий Коховец получил пять лет принудительных работ за распространение фейков о Российской армии. Такое решение вынес в понедельник, 22 апреля, Останкинский суд столицы.

Дело против Коховца завели после того, как он принял участие в уличном опросе, проведённом журналистами одного из СМИ. Мужчина осудил действия российских военных, в том числе сделал ряд заявлений о событиях в городе Буча под Киевом, что в результате было квалифицировано как преступление, предусмотренное п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, которое в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменено пятью годами принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства, лишением права заниматься определённой деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок четыре года", — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.