Москвичу дали 5 лет принудительных работ по делу о фейках после уличного интервью
Житель Москвы Юрий Коховец получил пять лет принудительных работ за распространение фейков о Российской армии. Такое решение вынес в понедельник, 22 апреля, Останкинский суд столицы.
Дело против Коховца завели после того, как он принял участие в уличном опросе, проведённом журналистами одного из СМИ. Мужчина осудил действия российских военных, в том числе сделал ряд заявлений о событиях в городе Буча под Киевом, что в результате было квалифицировано как преступление, предусмотренное п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, которое в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменено пятью годами принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства, лишением права заниматься определённой деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок четыре года", — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Ранее экс-участницу Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилу Штейн, известную как Люся Штейн, заочно приговорили к шести годам 15 суткам по делу о распространении фейков о ВС РФ. А Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего футболиста Евгения Савина, также известного как блогер Красава, по делу о дискредитации Российской армии. Блогера отправят под арест на два месяца после его задержания или экстрадиции в Россию. Сейчас Савин проживает на Кипре.