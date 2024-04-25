Российские дизайнеры поборются за право бесплатно представить свою одежду в кино

В России стартовал приём заявок в проект Агентства креативных индустрий (АКИ) "Киношоурум". Об сообщает пресс-служба агентства. Проект даст возможность молодым отечественным дизайнерам безвозмездно представить свою одежду в отечественных фильмах и сериалах.

Подать заявку можно до 1 июня. Во время конкурсного отбора будут выбраны предметы одежды победителей, которые будут использованы на съёмках оригинальных сериалов Okko, выступившего партнёром конкурса. Эти же образы поступят в столичные магазины и торговые центры в свободную продажу.

По словам предпринимателей, размещение брендов в сериалах даст возможность поднять продажи товаров на 40%, повысить узнаваемость бренда, а также расширить его аудиторию. К тому же, интеграция одежды российских дизайнеров в кино позволит ускорить рост модной индустрии и окажет поддержку малым и средним предприятиям, которые зачастую не имеют достаточных ресурсов на маркетинг и могут вовсе не иметь точек офлайн-продаж. Кстати, участвовать в отборе могут представители любого ценового сегмента. Стиль одежды тоже может быть любым, в том числе уличным, повседневным или спортивным.

Для участия в конкурсе дизайнерам предстоит выбрать одного или нескольких персонажей из четырёх будущих оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Okko. В качестве тестового задания конкурсанты должны будут создать эскизы образов для главных героев вышедших сериалов: "Плейлист волонтёра", "Чёрное облако", "Сансара" и "Что делать женщине, если…" по сценарию Александра Цыпкина. По результатам отбора 40 претендентов на победу приступят к созданию образов для будущих сериалов Okko. Итоги конкурса будут объявлены в сентябре, после чего 10 победителей смогут приступить к съёмкам вместе с креативными командами сериалов.