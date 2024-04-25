В Кремле подвели итоги закрытой встречи Путина с представителями бизнеса
Песков: Путин и представители бизнеса остались довольны итогами закрытой встречи
Президент России Владимир Путин и представители бизнеса остались довольны итогами закрытой встречи, которая прошла после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Много было тем. Был очень конкретный, предметный разговор", — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Вместе с тем Песков сообщил, что диалог российской власти и бизнеса продолжится. В частности, уже есть план мероприятий на май – июнь текущего года.
Ранее сообщалось, что Путин общался с предпринимателями более двух часов. Как рассказал Life.ru председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, было много вопросов "по делу", а сама встреча с представителями различных отраслей экономики завершилась аплодисментами.
Life.ru / Павел Баранов