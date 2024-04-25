"Завершилась аплодисментами": Шувалов рассказал Life.ru о деталях закрытой встречи Путина с бизнесом

Президент России Владимир Путин провёл закрытую встречу с бизнесом. Глава государства общался с предпринимателями более двух часов. Как рассказал Life.ru председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, было много вопросов "по делу", а сама встреча с представителями различных отраслей экономики завершилась аплодисментами.