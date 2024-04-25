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25 апреля, 18:01

"Завершилась аплодисментами": Шувалов рассказал Life.ru о деталях закрытой встречи Путина с бизнесом

Путин после съезда РСПП провёл закрытую встречу с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин провёл закрытую встречу с бизнесом. Глава государства общался с предпринимателями более двух часов. Как рассказал Life.ru председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, было много вопросов "по делу", а сама встреча с представителями различных отраслей экономики завершилась аплодисментами.

Игорь Шувалов рассказал о деталях закрытой встречи Владимира Путина с бизнесменами. Видео © Life.ru

"Встреча прошла очень хорошо. <...> Нет, [бизнес не испугался], мне кажется, при таких серьёзных аплодисментах все всё услышали", — отметил Шувалов.

Перед этим Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он также ответил на вопросы в открытом формате. Мероприятие продлилось почти три часа. В частности, президент заявил, что в российской экономике, несмотря на беспрецедентные вызовы, укрепляются позитивные тенденции. А также высказался об испытаниях, через которые проходят жители Донбасса и Новороссии, и раскрыл, от чего зависит успех на поле боя.

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Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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