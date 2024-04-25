В НАТО признались, что не предоставили Украине помощь, которую обещали

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал участников этого военно-политического блока признать, что Брюссель не предоставил за последние месяце киевскому режиму ту помощь, которую обещал. Соответствующее заявление он сделал во время мероприятия некоммерческой организации "Атлантический мост" в Германии.

"Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали", — заявил политический деятель.

Столтенберг также напомнил собравшимся, что Вашингтон не один месяц не мог согласовать новую военную помощь Киеву, а так называемые европейские союзники Незалежной не смогли поставить ей необходимое количество боеприпасов. По его словам эти задержки имеют последствия, так как Россия продвинулась на фронте.