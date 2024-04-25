В НАТО признались, что не предоставили Украине помощь, которую обещали
Столтенберг заявил, что НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал участников этого военно-политического блока признать, что Брюссель не предоставил за последние месяце киевскому режиму ту помощь, которую обещал. Соответствующее заявление он сделал во время мероприятия некоммерческой организации "Атлантический мост" в Германии.
"Давайте будем честны. Реальность такова, что в последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали", — заявил политический деятель.
Столтенберг также напомнил собравшимся, что Вашингтон не один месяц не мог согласовать новую военную помощь Киеву, а так называемые европейские союзники Незалежной не смогли поставить ей необходимое количество боеприпасов. По его словам эти задержки имеют последствия, так как Россия продвинулась на фронте.
Ранее Столтенберг прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США новой военной помощи киевскому режиму. Генсек НАТО заявил, что Вашингтон "не совсем опоздал" с этим решением.
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