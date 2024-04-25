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25 апреля, 20:21

Путин пообещал пересмотреть запрет на госслужбу из-за судимостей в семье

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Принимая человека на работу в государственные или правоохранительные органы, необходимо опираться на его деловые качества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), говоря о запрете на приём на работу в такие структуры при наличии судимости у одного из родителей.

Данную тему подняла президент РСПП Евгения Шохина. Она подчеркнула, что многие россияне не могут устроиться на госслужбу или в правоохранительные органы из-за того, что у кого-то из их родителей есть судимость. Это же касается найма на дипломатическую службу. Путин пообещал, что обсудит с коллегами вопрос о пересмотре касающихся этого вопроса ведомственных правил.

"Я с вами согласен. Конечно, никто за действия членов семьи не отвечает", — сообщил Путин.

"Завершилась аплодисментами": Шувалов рассказал Life.ru о деталях закрытой встречи Путина с бизнесом
"Завершилась аплодисментами": Шувалов рассказал Life.ru о деталях закрытой встречи Путина с бизнесом

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин и представители бизнеса остались довольны итогами закрытой встречи, которая прошла после съезда РСПП. Песков также рассказал, что диалог российской власти и бизнеса продолжится. Например, уже есть план мероприятий на май – июнь текущего года.

Анатолий Симоненко
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