В Греции обнаружили сотни принадлежащих Третьему рейху бомб

В Греции на территории бывшего афинского аэропорта Эллиникон обнаружили более 300 бомб, принадлежавших Третьему рейху во время Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал ERT.

Мэр района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос заявил, что всего было уничтожено 314 боеприпасов. Взрывные устройства находились под бывшими объектами Понтийского союза.

"Трагизм дела в том, что 314 бомб, которые складировали немцы, находились на глубине 2 метра прямо под бывшими объектами Понтийского союза, нашими детскими садами и спортивными сооружениями, которые располагались внутри бывшего аэропорта, а также рядом с олимпийскими объектами. В местах, куда ежедневно заходили тысячи людей", — заявил политический деятель.

Он поблагодарил высшие силы за то, что за всё это время там не произошло никаких происшествий, связанных с таким "кладом". Константатос также подчеркнул, что удивительно, что на этом месте работал аэропорт.