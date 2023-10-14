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14 октября, 14:54

Версальский дворец эвакуировали после сообщения о бомбе

Figaro: Во Франции эвакуируют Версальский дворец из-за угрозы взрыва

Во Франции эвакуировали Версальский дворец из-за угрозы взрыва. Посетителей начали выводить после сообщения о бомбе, сообщила газета Figaro со ссылкой на французскую полицию.

"В Версальском дворце проходит эвакуация. Прозвучала угроза взрыва бомбы", говорится в сообщении издания.

А вчера, 13 октября, вооружённый ножом выходец из Чечни напал на лицей в городе Аррес на севере Франции. Он убил одного учителя и ранил двух человек. Позднее полиция задержала брата нападавшего у другой школы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе срочного совещания поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.

Двух белорусов задержали после нападения на лицей во Франции

Двух белорусов задержали после нападения на лицей во Франции

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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