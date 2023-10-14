Версальский дворец эвакуировали после сообщения о бомбе
Figaro: Во Франции эвакуируют Версальский дворец из-за угрозы взрыва
Во Франции эвакуировали Версальский дворец из-за угрозы взрыва. Посетителей начали выводить после сообщения о бомбе, сообщила газета Figaro со ссылкой на французскую полицию.
"В Версальском дворце проходит эвакуация. Прозвучала угроза взрыва бомбы", — говорится в сообщении издания.
А вчера, 13 октября, вооружённый ножом выходец из Чечни напал на лицей в городе Аррес на севере Франции. Он убил одного учителя и ранил двух человек. Позднее полиция задержала брата нападавшего у другой школы. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе срочного совещания поручил увеличить число патрулирующих улицы военнослужащих до семи тысяч.
Shutterstock